Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следователи Государственного бюро расследований в Краматорске разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника, которые вывозили из зоны проведения Операции Объединенных Сил боеприпасы.

Об этом сообщили на официальном сайте ГБР. В ведомстве уточнили, что полковник СВР незаконно вывозил боеприпасы по указанию экс-военнослужащего Государственной пограничной службы.

По данным следствия, эти боеприпасы были украдены экс-пограничником еще при прохождении им службы в 2015-2017 годах. С тех пор они хранились в арендованном им гараже в Северодонецке.

Во время обыска служебного автомобиля чиновника Службы внешней разведки было изъято почти шесть тысяч патронов калибра 5.45, свыше четырех тысяч патронов калибром 7.62, четыре гранаты РПГ-26, одна ручная противотанковая граната РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и граната Ф-1.

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.