День Государственного флага в Украине: история праздника

23 августа Украина празднует День Государственного флага. На официальном уровне этот праздник был утвержден еще в 2004 году и с тех пор стал символом уважения к многовековой истории украинского народа.

История украинского флага

В составе Советского Союза флаг Украины был красным, со скрещенными молотом и серпом, красной пятиконечной звездой, окаймленной золотом и аббревиатурой УССР внизу.

В 1949 году флаг поменяли. Горизонтальная полоса осталось красной, но добавилась нижняя – голубая. На верхней же полосе остались золотые скрещенные серп и молот, над ними пятиконечная красная звезда, окаймленная золотом.

Современное украинское знамя официально появилось 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Он до сих пор хранится под стеклом в парламентском музее. Одновременно с провозглашением независимости Украины 24 августа сине-желтому знамени отдали должное и выбрали его национальным символом.

День флага в Украине

Традиционно этот праздник сопровождается различными памятными, художественными и торжественными мероприятиями, которые проходят во всех городах Украины. Однако в 2020 году, в связи с пандемией коронавируса многие из этих мероприятий отменены или переведены в онлайн-режим.

День Государственного флага в Киеве

По традиции, 23 августа на Софийской площади, возле здания КГГА и во всех районах Киева проходят церемонии поднятия Государственного флага Украины. Также в столице проводят круглые столы и праздничные концерты в разных точках города.

В этом году из-за карантинных ограничений толпы зрителей не смогут присутствовать при торжественных поднятиях государственного знамени.

Как ранее сообщал PоlitUA, в Киеве развернули самый длинный флаг Украины.