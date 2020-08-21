В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек. За сутки подтвердили 2 106 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в Украине лабораторно подтвердили 100 643 случая коронавирусной болезни. 51 078 пациентов выздоровели, 2 207 умерли в результате осложнений COVID-19, этом свидетельствуют данные мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки, 20 августа, в стране обнаружили 2 106 новых случаев COVID-19. Побороть коронавирусную болезнь удалось 637 пациентам, 23 умерли.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом обнаружили в Черновицкой области – 208. Высокие показатели суточной заболеваемости ковидом зафиксированы также в Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162), Ровенской ( 147), Закарпатской (109) областях.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

В Киеве 20 августа зафиксировано 156 новых случаев ковида.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 21 августа коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3478 случаев;

• Волынская область – 4989 случаев;

• Днепропетровская область – 1894 случая;

• Донецкая область – 1183 случая;

• Житомирская область – 2695 случаев;

• Закарпатская область – 6771 случай;

• Запорожская область – 1234 случая;

• Ивано-Франковская область – 7462 случая;

• Кировоградская область – 751 случай;

• г. Киев – 11328 случаев;

• Киевская область – 4805 случаев;

• Львовская область – 12793 случая;

• Луганская область – 213 случаев;

• Николаевская область – 912 случаев;

• Одесская область – 5578 случаев;

• Полтавская область – 614 случая;

• Ровенская область – 8238 случаев;

• Сумская область – 1124 случая;

• Тернопольская область – 4301 случай;

• Харьковская область – 7033 случая;

• Херсонская область – 329 случаев;

• Хмельницкая область – 1828 случаев;

• Черновицкая область – 8505 случаев;

• Черкасская область – 1219 случаев;

• Черниговская область – 1366 случаев.

Напомним, 19 августа в Украине был установлен новый антирекорд коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 в сутки впервые превысило 2 тыс.

Напомним, что накануне в Украине были зафиксированы антирекорды по числу зараженных, умерших и госпитализированных. Страна уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев коронавируса.