В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом
Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек. За сутки подтвердили 2 106 новых случаев COVID-19.
С начала пандемии коронавируса в Украине лабораторно подтвердили 100 643 случая коронавирусной болезни. 51 078 пациентов выздоровели, 2 207 умерли в результате осложнений COVID-19, этом свидетельствуют данные мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие сутки, 20 августа, в стране обнаружили 2 106 новых случаев COVID-19. Побороть коронавирусную болезнь удалось 637 пациентам, 23 умерли.
Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом обнаружили в Черновицкой области – 208. Высокие показатели суточной заболеваемости ковидом зафиксированы также в Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162), Ровенской ( 147), Закарпатской (109) областях.
В Киеве 20 августа зафиксировано 156 новых случаев ковида.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 21 августа коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 3478 случаев;
• Волынская область – 4989 случаев;
• Днепропетровская область – 1894 случая;
• Донецкая область – 1183 случая;
• Житомирская область – 2695 случаев;
• Закарпатская область – 6771 случай;
• Запорожская область – 1234 случая;
• Ивано-Франковская область – 7462 случая;
• Кировоградская область – 751 случай;
• г. Киев – 11328 случаев;
• Киевская область – 4805 случаев;
• Львовская область – 12793 случая;
• Луганская область – 213 случаев;
• Николаевская область – 912 случаев;
• Одесская область – 5578 случаев;
• Полтавская область – 614 случая;
• Ровенская область – 8238 случаев;
• Сумская область – 1124 случая;
• Тернопольская область – 4301 случай;
• Харьковская область – 7033 случая;
• Херсонская область – 329 случаев;
• Хмельницкая область – 1828 случаев;
• Черновицкая область – 8505 случаев;
• Черкасская область – 1219 случаев;
• Черниговская область – 1366 случаев.
Напомним, 19 августа в Украине был установлен новый антирекорд коронавируса. Количество новых случаев COVID-19 в сутки впервые превысило 2 тыс.
Напомним, что накануне в Украине были зафиксированы антирекорды по числу зараженных, умерших и госпитализированных. Страна уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев коронавируса.