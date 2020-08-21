Новости

В Украине расследуют дела о пытках, контролируемые СЕ

.Гюндуз Мамедов.

Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках в Украине, которые находятся на контроле Совета Европы.

Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств по пыткам, сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека из-за непроведения эффективного расследования.

«Европейским судом по правам человека в них было установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за непроведения по ним эффективного расследования», – объясняют в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что более 70 таких дел о пытках и других формах жестокого обращения с 2013 года находятся на контроле Совета Европы. В частности, речь идет о группе дел «Каверзин/Афанасьев/Белоусов».

«В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, поскольку надлежащее расследование по ним так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, – заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«По каждому производству, в котором мы возобновляем расследование, предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека», – отметил он.

Читайте также  Украинский консул посетит в Москве военнопленных моряков в середине марта

Сейчас прокурорами специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам истребовано из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории. Ход досудебного расследования в каждом из них взят на контроль Офиса Генерального прокурора.

Уже в сентябре представители Офиса Генпрокурора в Страсбурге будут отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группе производств.

В ноябре 2019-го Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить почти 25 тыс. евро двум бывшим заключенным.

Напомним, что у Офиса генпрокурора больше нет претензий к Шарию. На Резницкой подчеркнули, что ничто не мешает беспрепятственному возвращению одиозного блогера в Украину.

Источник Пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины

Тоже интересно
Новости

Сын Зеленского переболел коронавирусом

Новости

Шмыгаль выражает оптимизм по устойчивости курса гривны

Новости

В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом

Новости

Во Львове разразился скандал вокруг матери погибшего украинского воина

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Сын Зеленского переболел коронавирусом

Шмыгаль выражает оптимизм по устойчивости курса гривны

В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом

1 из 1 953