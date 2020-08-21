В Украине расследуют дела о пытках, контролируемые СЕ

Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках в Украине, которые находятся на контроле Совета Европы.

Офис Генерального прокурора возобновил расследование 18 уголовных производств по пыткам, сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека из-за непроведения эффективного расследования.

«Европейским судом по правам человека в них было установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за непроведения по ним эффективного расследования», – объясняют в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что более 70 таких дел о пытках и других формах жестокого обращения с 2013 года находятся на контроле Совета Европы. В частности, речь идет о группе дел «Каверзин/Афанасьев/Белоусов».

«В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, поскольку надлежащее расследование по ним так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, – заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«По каждому производству, в котором мы возобновляем расследование, предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека», – отметил он.

Сейчас прокурорами специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам истребовано из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории. Ход досудебного расследования в каждом из них взят на контроль Офиса Генерального прокурора.

Уже в сентябре представители Офиса Генпрокурора в Страсбурге будут отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группе производств.

В ноябре 2019-го Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить почти 25 тыс. евро двум бывшим заключенным.

Напомним, что у Офиса генпрокурора больше нет претензий к Шарию. На Резницкой подчеркнули, что ничто не мешает беспрепятственному возвращению одиозного блогера в Украину.