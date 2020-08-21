Трамп следит за ситуации вокруг Навального

Белый дом следит за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционного политика Навального. Трамп ожидает в скором времени доклада по ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Трамп во время брифинга в Белом доме, передает пресс-служба президентской администрации.

«Мы следим за этим», – сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию.

Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.

В тоже время российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный, которого накануне госпитализировали в Омске, находится в стабильно тяжелом состоянии, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Омской области Российской Федерации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», – говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в четверг вечером.

Также отмечается, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими центрами РФ, согласована тактика лечения и обследования. В реанимацию, где находится Навальный, пустили его жену.

Кроме того, на завтра анонсирован приезд в Омск ведущих анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов для проведения расширенного консилиума.

Напомним, что 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату «искусственного дыхания».

По данным российских масс-медиа, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

«Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни», – заявил замглавврача.

В Кремле заявили, что желают Навальному «скорейшего выздоровления» и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.