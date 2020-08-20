Кремль охотно предложил отправить Навального подальше

Консилиумы по состоянию здоровья оппозиционера Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Не исключают отправку Навального на лечение в Европу.

В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному «скорейшего выздоровления» и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу, сообщил пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу», – заявил Песков.

«Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», – добавил он.

Пресс-секретарь Путина пожелал Навальному скорейшего выздоравления.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – подчеркнул Песков.

Песков отметил, что в Кремле знают о госпитализации Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент.

«Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию», – отметил Песков..

Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины», – подчеркнул он.

По словам Пескова, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал «только предположением, было ли это отравление». Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Ранее, в четверг терапевт и кардиолог, который наблюдает российского оппозиционера Алексея Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин сообщил в интервью изданию «Медуза», что соратники пытаются договориться о его эвакуации в Европу.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут», – заявил Ашихмин.

«Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это токсикология – очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином», – уточнил он.

Ашихмин также заявил, что у Навального ранее не было никаких болезней, которые бы могли вызвать теперешние симптомы. Врач также опроверг мнение, что теперешнее состояние может быть следствием прошлого отравления политика, заявив, что тот «был абсолютно здоров».

«У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже», – отметил Ашихмин.

Напомним, что в четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.