СБУ поймала чиновников из Медицинских сил ВСУ на взятке в миллион гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему. которую организовали должностные лица командования Медицинских сил ВСУ. Их поймали на взятке в один миллион гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ. В ведомстве уточнили, что чиновники организовали схему при закупке средств индивидуальной защиты украинского войска.

Так, по данным предварительного расследования, в сделке принимали участие начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

“Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски”, – подчеркнули в СБУ.

Оперативники спецслужбы успешно задокументировали факт получения злоумышленниками первой части отката в размере 400 тысяч гривен. Деньги они сразу же разделили между собой и передали другим должностным лицам из командования Медицинских сил. Организаторов сделки задержали уже во время передачи заключительной части отката – 600 тысяч гривен.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила международную хакерскую группировку.