Громкий скандал разразился во Львове, когда водитель попытался выгнать из маршрутки мать погибшего воина АТО. Она хотела воспользоваться правом на льготный проезд.

О чудовищном инциденте написала на своей странице в Facebook сама пострадавшая, Мария Найда. По ее словам, это произошло утром 20 августа на городском маршруте 217А.

Найда пояснила, что зайдя в маршрутку, она показала удостоверение льготного проезда, на что водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, потому что у него якобы есть только сидячие места. Хотя в салон, утверждает женщина, перед ней зашло еще трое пассажиров, и их никто не выгонял.

“Я объяснила, что у меня погиб сын, чтобы “вы ездили и зарабатывали деньги”. Прозвучал ответ: “Мне все равно, кто у вас погиб”… Все пассажиры молчали, будто в рот набрали воды” – рассказала львовянка.

При этом, добавила она, только одна женщина уступила ей место, потому что не захотела слушать аргументы водителя о якобы невозможности возить таких, как мать погибшего воина АТО, бесплатно.

“Одно интересует, долго еще во Львове на маршрутах будут работать такие водители? И почему наши перевозчики не проводят с ними воспитательную работу? Герой дня!” – подвела итог львовянка.

В комментариях к сообщению многие украинцы поддержали женщину, возмутившись подобным поступком водителя.

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