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Во Львове разразился скандал вокруг матери погибшего украинского воина

Ее оскорбил водитель маршрутки.

Громкий скандал разразился во Львове, когда водитель попытался выгнать из маршрутки мать погибшего воина АТО. Она хотела воспользоваться правом на льготный проезд.

О чудовищном инциденте написала на своей странице в Facebook сама пострадавшая, Мария Найда. По ее словам, это произошло утром 20 августа на городском маршруте 217А.

Найда пояснила, что зайдя в маршрутку, она показала удостоверение льготного проезда, на что водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, потому что у него якобы есть только сидячие места. Хотя в салон, утверждает женщина, перед ней зашло еще трое пассажиров, и их никто не выгонял.

“Я объяснила, что у меня погиб сын, чтобы “вы ездили и зарабатывали деньги”. Прозвучал ответ: “Мне все равно, кто у вас погиб”… Все пассажиры молчали, будто в рот набрали воды” – рассказала львовянка.

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При этом, добавила она, только одна женщина уступила ей место, потому что не захотела слушать аргументы водителя о якобы невозможности возить таких, как мать погибшего воина АТО, бесплатно.

“Одно интересует, долго еще во Львове на маршрутах будут работать такие водители? И почему наши перевозчики не проводят с ними воспитательную работу? Герой дня!” – подвела итог львовянка.

Пост об инциденте во львовской маршрутке

В комментариях к сообщению многие украинцы поддержали женщину, возмутившись подобным поступком водителя.

Украинцы поддержали мать погибшего воина АТО

Пользователи выразили убеждение, что оскорбление матери воина АТО обязательно вернется водителю сторицей

Комментарии пользователей сети

Комментарии украинцев

Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе продолжают наращивать свою боеспособность.

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