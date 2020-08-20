Украинские военные на провокацию не ответили.

20 августа террористы один раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции украинских военных в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер пресс-центра Министерства обороны Максим Праута. По его словам, потерь в рядах ВСУ нет.

Обстрел со стороны боевиков был осуществлен около десяти утра вблизи Авдеевки. Для этой цели использовался крупнокалиберный пулемет.

“Военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали”, – подчеркнули в Минобороны.

В пресс-центре заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) остается полностью контролируемой.

Как ранее сообщал PolitUA, бойцы ЧВК “Вагнер” признались в участии в войне на Донбассе.