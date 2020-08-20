Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о “захвате власти”. Причиной послужило создание оппозицией Координационного совета по обеспечению транзита власти.

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на заявление белорусского генпрокурора Александра Конюка.

“Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса”, – пояснил он.

В комментарии ТАСС, доверенное лицо Светланы Тихановской и член Координационного совета Ольга Ковалькова подчеркнула, что возбуждение дела о захвате власти белорусская оппозиция расценивает как давление и репрессии. Она заверила, что все цели и способы действия Координационного совета являются законными.

“Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, – говорится в распространенном в четверг заявлении совета.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.