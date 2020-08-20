Талибы напали на спецназовцев в Афганистане, есть погибшие

В ночь на 20 августа в северной провинции Афганистана Тахар вспыхнула жестокая перестрелка между талибами и афганскими силами безопасности. Она продолжалась несколько часов.

Об этом сообщает TOLO News. По их информации, по меньшей мере, 14 силовиков погибли во время боя с террористической группировкой “Талибан”. Еще шесть военных были ранены.

Как отмечают в издании, террористы напали на силовиков в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов. Отмечается, что в числе погибших – 13 спецназовцев и один полицейский.

Как ранее сообщал PolitUA, стало известно имя посредника между талибами и ГРУ.