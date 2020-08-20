Ранее он уже анонсировал свой уход из правительства

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович написал заявление о своей отставке. Ранее он уже заявлял, что собирается покинуть правительство Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает PAP. При этом, по информации польского издания Wprost, также подал в отставку глава Минздрава Лукаш Шумовски, а незадолго до этого и его заместитель Януш Цешиньский. Также в отставку ушла Ванда Бук, заместитель министра оцифровки Польши.

Напомним, что Чапутович еще 20 июля в интервью Rzeczpospolita сообщил, что покинет правительство Моравецкого.

Как ранее сообщал PolitUA, в Польше разместят новый американский военный контингент.