Новости

Глава польского МИДа подал в отставку

Ранее он уже анонсировал свой уход из правительства

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович написал заявление о своей отставке. Ранее он уже заявлял, что собирается покинуть правительство Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает PAP. При этом, по информации польского издания Wprost, также подал в отставку глава Минздрава Лукаш Шумовски, а незадолго до этого и его заместитель Януш Цешиньский. Также в отставку ушла Ванда Бук, заместитель министра оцифровки Польши.

Напомним, что Чапутович еще 20 июля в интервью Rzeczpospolita сообщил, что покинет правительство Моравецкого.

Читайте также  В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Как ранее сообщал PolitUA, в Польше разместят новый американский военный контингент.

Тоже интересно
Новости

Кремль с перепугу объявил в розыск врагов Лукашенко

Новости

В Польше задержали украинцев за подпольные сигареты

Новости

«Газпром» оштрафован Польшей за «Северный поток-2»

Новости

В Польше разместят американский военный контингент

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Кремль с перепугу объявил в розыск врагов Лукашенко

В Польше задержали украинцев за подпольные сигареты

«Газпром» оштрафован Польшей за «Северный поток-2»

1 из 39