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Прокуратура АРК возбудила новые дела на оккупантов

Задержание в Крыму.

Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана. Украинцу грозит до 15 лет заключения.

Правоохранительные органы АР Крым начали уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана, сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе начаты уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы 19.08.2020 года гражданина Украины за якобы участие в добровольческом крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана (ч. 2 ст. 146 УК Украины), а также нарушения неприкосновенности жилья путем проведения незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Автономной Республики Крым (ч. 2 ст. 162 УК Украины) работниками незаконно созданного органа «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Ранее российское госагентство «ТАСС» сообщало о задержании крымчанина Федеральной службой безопасности России.

В ФСБ утверждают, что мужчина в 2016 году выехал на территорию Украины, где «вступил в ряды незаконного вооруженного формирования …, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска».

В отношении мужчины оккупационная власть открыла дело по статье «участие в незаконном вооруженном формировании», которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения.

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Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами в основном были крымские активисты. Батальон располагался на админгранице с Крымом в Херсонской области. Как ранее писало «Радио Свобода», добробат позиционирует себя как крымское, а не крымскотатарское формирование.

В России и в оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.

В феврале этого года оккупанты также задержали местного жителя за то, что он был добровольцем батальона им. Челибиджихана. Задержанный – Межмединов Нариман.

Напомним, что по свидетельству адвоката Полозова репрессивная политика России в Крыму и царящее беззаконие на оккупированном Донбассе служат целям создания в обществе атмосферы страха и безысходности.

Ранее оккупанты заявили, что в Крыму утонул сын политзаключенного Сулейманова. По версии оккупантов – мальчик утонул в выгребной яме.

Источник Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым ТАСС

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