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СБУ трясет «Укрзализныцю» за распил на закупках

«Укрзализныци»

СБУ проводит обыски в «Укрзализныце», подозревает многомиллионные хищения. Нанесенный государству ущерб составил почти 12 млн грн.

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в «Укрзализныце», сейчас в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице проводится ряд обысков, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.

Результаты экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о безосновательном завышении стоимости продукции. Нанесенный государству ущерб составил почти 12 млн грн.

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Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисах коммерческих структур.

Напомним, ранее в июле СБУ разоблачила масштабное хищение средств АО «Укрзализныця». Это создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

Источник СБУ

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