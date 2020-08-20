Навального госпитализировали в Омске с отравлением

Российский оппозиционер Навальный из самолета попал в реанимацию из-за токсического отравления. Его самолет экстренно сел в Омске.

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали из-за токсического отравления, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, написала в аккаунте Twitter.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», – написала Ярмыш.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В комментарии изданию «Новая Газета» она добавила, что этот диагноз ему поставили врачи.

Она предположила, что оппозиционера отравили чем-то, подмешанным в чай, поскольку, по ее словам, это было единственное, что он пил с утра. «Сейчас Алексей без сознания», написала Ярмыш и добавила, что Навальный сейчас находится в реанимации.

Состояние Навального остается тяжелым, он в коме, сообщает Ярмыш.

«Алексей, как и ранее, на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», – написала она в Twitter.

По ее словам, информации от медиков о том, что произошло с Навальным, пока нет.

«Уклончивая реакция врачей лишь подтверждает то, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», – добавила пресс-секретарь.

Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В больнице, где в реанимации находиться Навальный уже больше полиции, чем врачей. Кроме того в больницу приехал представитель Следственного комитета России.

«А также отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько ментов?», – сообщила Ярмыш.

«Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК», – уточнила она.

А также отдельно хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько ментов? Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

На данный момент, Навальный находится в крайне тяжелом состоянии.

«Он находится в стабильно тяжелом состоянии, это не то же самое», – прокомментировала Ярмыш.

В июле прошлого года Навального, арестованного за призывы к участию в несанкционированном митинге, доставили из спецприемника в больницу. Как сообщила его пресс-секретарь, у Навального диагностировали «острую аллергическую реакцию».

«Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда раньше не испытывал аллергической реакции», – сообщала тогда Ярмыш.

Напомним, что в прошлом году оппозиционер Алексей Навальный одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Кроме того Навальный заявлял, что постоянно вравшие власти СССР несут полную ответственность за произошедшую в Чернобыле катастрофу. Поэтому важно не допускать ложи власти своим гражданам.