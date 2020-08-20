В Германии заговорили о смещении главы Беларуси

В правительстве Германии заговорили о необходимости отставки Лукашенко. При этом в немецком правительстве отрицают создание новых сфер влияния.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что первый президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность и должен уйти в отставку. Он заявил об этом в интервью немецкому изданию «Funke Mediengruppe».

«Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния», – сказал Шольц.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская – 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Три человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь. С аналогичным заявлением выступили депутаты Европарламента и назвали Лукашенко персоной нон грата.

Канада также не признает официальных результатов президентских выборов и призывает Беларусь провести новые.

Напомним, что 16 августа на марш «За свободу» в Минске собрались десятки тысяч людей с требованием отставки Лукашенко. В тот же день он второй раз за два дня созвонился с президентом РФ Путиным. В Кремле еще раз подтвердили, что готовы «оказать содействие в решении проблем».

18 августа Лукашенко в третий раз за четыре дня позвонил Путину.

19 августа Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за «разжигание беспорядков».

19 августа главы государств и правительств стран Европейского Союза заявили о непризнании официальных результатов выборов президента Беларуси.

Литва внесла главу Беларуси Лукашенко в «черный список». Въезд в страну намерены запретить еще 31 лицу причастным к фальсификации выборов.