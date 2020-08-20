В Минске договорились о разведении войск на Донбассе

Контактная группа по вопросам Донбасса согласовала четыре новых участка разведения сил. На заседании стороны также договорились об участках разминирования.

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации – первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина, сообщается пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что с 27 июля режим тишины в целом соблюдается, а в начале августа наблюдатели не фиксировали ни одного нарушения.

«В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный», – отметили в ОП.

На заседании стороны договорились о 20 участках разминирования, согласно договоренностям лидеров «нормандского формата», достигнутым в Париже.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения о противоминной деятельности, которое поможет оптимизировать дальнейшую работу в этом вопросе.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций», – отметили в Офисе президента.

«Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны», – добавили в Офисе президента.

Отмечается, что Кравчук проинформировал участников ТКГ о мероприятиях в рамках подготовки к местным выборам.

Ранее Кравчук пояснил, на какие компромиссы готов идти как новоназначенный глава ТКГ.

Первый – «особая система управления», – сообщил он в интервью «Суспільному».

«Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах», – отмечает Крвавчук.

«Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», – пояснил он.

Второй компромисс – «свободная экономическая зона».

«Я когда-то был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах», – подчеркнул Кравчук.

«Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально», – добавил он.

Кравчук отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины. Он подчеркнул, что вопрос особого статуса – «это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины».

Также он заявил, что выборы в ОРДЛО можно проводить, когда там «будут хоть какие-то капельки украинской власти, украинской жизни».

В июле российская сторона в ТКГ отказалась утвердить согласованные 13 районов для разминирования. Кроме того, Россия на одном из заседаний контактной группы пыталась отменить постановление о местных выборах из-за условия о выводе войск.

Напомним, что накануне, на протяжении суток боевики «ЛНР»/«ДНР» ни разу не открывали огонь в сторону украинских подразделений на Донбассе.

Ранее, президент Владимир Зеленский включил в состав Трехсторонней контактной группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина. Он займет позицию заместителя Леонида Кравчука.