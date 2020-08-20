Коронавирус в Украине: стразу три антирекорда за сутки

В Украине антирекорды по числу зараженных, умерших и госпитализированных. Страна уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев коронавируса.

За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорда, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, предает пресс-служба Кабмина.

«У нас очередной антирекорд. За сутки заболели 2134 человека. Из них 100 детей и 160 медицинских работников», – заявил Степанов.

«Были госпитализированы 407 человек», – добавил он.

Получается, что за минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте, передает ресурс «Worldometer», отслеживающий ситуацию с пандемией в мире.

«Было зафиксировано 40 летальных случаев – и это очередной печальный антирекорд…», – уточнил Степанов.

«Выздоровели 704 пациентов», – отметил он.

Больше всего случаев в Черновицкой области (189), во Львовской области (183), в Ивано-Франковской области (168).

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 98 537 людей с коронавирусом, из них 6702 ребенка и 10 083 медработника.

Умерли 2084 больных.

За последние сутки было проведено 40 779 тестов, из них 21 698 методом ПЦР и 19 081 методом ИФА.

Глава Минздрава сообщил, что в четверг вечером комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором вновь определит зоны по уровню эпидемической опасности.

Степанов сказал, что не хочет антирекорда по количеству городов в «красной зоне» адаптивного карантина.

Он попросил привыкать к «новой реальности» по использованию масок и антисептиков – так же как к переходу через дорогу на зеленый свет.

На 19 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 790 788 пациентов, из них 6500 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого антирейтинга.

В странах Европы, где диагностированы более 3 миллионнов случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 96 403 больных коронавирус, занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

За предшествующие сутки 18 августа в Украине был установлен не только антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни, но и печальный рекорд по количеству госпитализированных: во вторник в больницы попали 463 больных с коронавирусом.

По словам министра, 463 человека были госпитализированы за предшествующие сутки.

Из рекордных 1 967 новых больных – 121 ребенок и 105 медработников. За все время пандемии из 96 403 людей, у которых обнаружили коронавирус, 6 602 были дети, 9 923 – медработники.

За предшествующие сутки было совершено 37 771 тестирований, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА.

«COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных», – заявил накануне Степанов.

«Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили», – отметил он.

Напомним, что вакцина от коронавируса, созданная в Китае, уже в декабре текущего года может поступить в продажу. Ее ориентировочная цена – 144 американских доллара за две дозы (около 1000 юаней).

За сутки 17 августа в Украине было выявлено более 1600 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего на Харьковщине. Смертность составила 27 человек