Литва сделала невъездными Лукашенко с приспешниками

Литва внесла главу Беларуси Лукашенко в «черный список». Въезд в страну намерены запретить еще 31 лицу причастным к фальсификации выборов.

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает литовское агентство «Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija».

Всего в списке 32 человека, связанные с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

По словам руководителя ведомства, список лиц передан в Министерство внутренних дел для утверждения.

«В этом перечне, который я не буду называть поименно, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», – сказал Линкявичюс.

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.

Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что президент Беларуси Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.

Напомним, что ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси. В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в стране.

В то же время, глава Беларуси Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за «разжигание беспорядков».

Ранее сообщалось, что в выходные в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.