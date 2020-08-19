ЕС не стали признавать фейковые выборы Лукашенко

ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси. В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в стране.

Главы государств и правительств стран Европейского Союза не признают официальных результатов выборов президента Беларуси, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения чрезвычайного саммита в Брюсселе относительно ситуации в Беларуси, передает «Deutsche Welle».

По ее словам, голосование «не было ни справедливым, ни свободным».

«Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан», – подчеркнула Меркель, которая с 1 июля по ротации является главой Совета ЕС.

Она напомнила и о массовых нарушениях на выборах.

Также Меркель осудила насилие в отношении мирных протестующих.

«Мы осуждаем жестокое насилие против людей. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция. Мы стоим (на стороне. – ред.) мирных демонстрантов», – резюмировала Меркель.

Глава Совета Европы Шарль Мишель, в свою очередь, пообещал санкции «ответственным за насилие».

Он отметил, что официальные результаты выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

Саммит проходил в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально для этого прервали годичную паузу.

Напомним, что глава Беларуси Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за «разжигание беспорядков».

Ранее сообщалось, что в выходные в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.