Это не мы: СБУ открестилась от вагнеровцев

СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации». В СБУ призвали СМИ «не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Служба безопасности Украины отреагировала на сообщение о якобы участии ее сотрудников в спецоперации с боевиками российской ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-центре спецслужбы отметили, что СБУ «не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационных операций врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине».

«Однако, как исключение, отмечаем – данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», – говорится в комментарии.

Также в спецслужбе заявляют, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, якобы зафиксированных на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров как «офицера СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией, отмечают в спецслужбе.

СБУ призвала украинские СМИ и «отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с российскими боевиками «Вагнера» разработкой российских спецслужб. Он сообщил об этом в интервью «Укринформу».

«Достаточное количество фактов свидетельствуют о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов», – заявил Буданов.

«Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск», – заявил Буданов.

В то же время, Буданов отмечает, что все так называемые «частные военные компании» – работают в прямом подчинении российских спецслужб.

«Все эти так называемые «частные» военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют «частные» заказы», – отметил Буданов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии «Левому Берегу» заявил, что «это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания».

Щодо інформації про участь СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації»Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує… Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 19 augustus 2020

18 августа журналистка Янина Соколова на своем Youtube-канале обнародовала записи разговоров и документы российских боевиков ЧВК «Вагнер», которых Беларусь выдала России на прошлой неделе.

На записи слышно, как «вагнеровцы» рассказывают, кто ими управляет и в каких странах они действуют.

Так боевик Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона «Степь» в Украине, руководил группой ПЗРК, (переносной зенитно-ракетный комплекс). Харитонов утверждает, что сбил возле поселка Мариновка вертолет и два штурмовика Су-25.

По словам Харитонова, он участвовал в «освобождении луганского аэропорта», а учился стрелять из ПЗРК в России в городе Новочеркасск.

Опубликованные документы и фотографии Харитонова. Опубликованные документы и фотографии Харитонова. Пред 1 из 2 След

Харитонов рассказал, что служил в русской армии в 1999-2001 годах, имеет две государственные награды РФ – за взятие Пальмиры и за «вертушки в Луганске». Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве помощник президента России Владислав Сурков.

Информацию о том, что Харитонов сбил украинский вертолет и два штурмовика, подтвердил другой «вагнеровец» – Сергей Щербаков. Он утверждает, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году.

Еще один боевик ЧВК Вагнера Александр Сидоров рассказал, что попал он на Донбасс в составе российского подразделения «Амур». Воевал в 2014 и 2015 годах «в ЛНР», а в 2016 году – около населенного пункта Пески в Донецкой области. Во время боев за Луганский аэропорт работал водителем.

В видео также приводятся документы других боевиков, воевавших в Украине, в частности Сергея Анохина, Дмитрия Жмурина, Тахира Бахтигараева.

Напомним, 17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, которая «сорвалась после совещания в Офисе президента».

О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.