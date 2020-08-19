Новости

Это не мы: СБУ открестилась от вагнеровцев

Здание СБУ.

СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации». В СБУ призвали СМИ «не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Служба безопасности Украины отреагировала на сообщение о якобы участии ее сотрудников в спецоперации с боевиками российской ЧВК «Вагнер», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-центре спецслужбы отметили, что СБУ «не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационных операций врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине».

«Однако, как исключение, отмечаем – данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», – говорится в комментарии.

Также в спецслужбе заявляют, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, якобы зафиксированных на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров как «офицера СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией, отмечают в спецслужбе.

СБУ призвала украинские СМИ и «отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с российскими боевиками «Вагнера» разработкой российских спецслужб. Он сообщил об этом в интервью «Укринформу».

«Достаточное количество фактов свидетельствуют о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов», – заявил Буданов.

«Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск», – заявил Буданов.

В то же время, Буданов отмечает, что все так называемые «частные военные компании» – работают в прямом подчинении российских спецслужб.

«Все эти так называемые «частные» военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют «частные» заказы», – отметил Буданов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии «Левому Берегу» заявил, что «это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания».

Щодо інформації про участь СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації»Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує…

Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 19 augustus 2020

18 августа журналистка Янина Соколова на своем Youtube-канале обнародовала записи разговоров и документы российских боевиков ЧВК «Вагнер», которых Беларусь выдала России на прошлой неделе.

Читайте также  Россия хочет завоевать Украину и готова вложиться в выборы, - глава Украинской Греко-католической церкви

На записи слышно, как «вагнеровцы» рассказывают, кто ими управляет и в каких странах они действуют.

Так боевик Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона «Степь» в Украине, руководил группой ПЗРК, (переносной зенитно-ракетный комплекс). Харитонов утверждает, что сбил возле поселка Мариновка вертолет и два штурмовика Су-25.

По словам Харитонова, он участвовал в «освобождении луганского аэропорта», а учился стрелять из ПЗРК в России в городе Новочеркасск.

Опубликованные документы и фотографии Харитонова.
Опубликованные документы и фотографии Харитонова.
Опубликованные документы и фотографии Харитонова.
Опубликованные документы и фотографии Харитонова.
Пред 1 из 2 След

Харитонов рассказал, что служил в русской армии в 1999-2001 годах, имеет две государственные награды РФ – за взятие Пальмиры и за «вертушки в Луганске». Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве помощник президента России Владислав Сурков.

Информацию о том, что Харитонов сбил украинский вертолет и два штурмовика, подтвердил другой «вагнеровец» – Сергей Щербаков. Он утверждает, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году.

Еще один боевик ЧВК Вагнера Александр Сидоров рассказал, что попал он на Донбасс в составе российского подразделения «Амур». Воевал в 2014 и 2015 годах «в ЛНР», а в 2016 году – около населенного пункта Пески в Донецкой области. Во время боев за Луганский аэропорт работал водителем.

В видео также приводятся документы других боевиков, воевавших в Украине, в частности Сергея Анохина, Дмитрия Жмурина, Тахира Бахтигараева.

Напомним, 17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, которая «сорвалась после совещания в Офисе президента».

О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Источник СБУ Укринформ Левый Берег

Тоже интересно
Новости

Литва сделала невъездными Лукашенко с приспешниками

Новости

ЕС не стали признавать фейковые выборы Лукашенко

Новости

«Слуги» собрались надругаться над гербом страны

Новости

Кремлевские хакеры готовят повторный визит «Пети»?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Литва сделала невъездными Лукашенко с приспешниками

ЕС не стали признавать фейковые выборы Лукашенко

«Слуги» собрались надругаться над гербом страны

1 из 2 021