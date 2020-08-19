Кремлевские хакеры готовят повторный визит «Пети»?

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил активизацию хакерской группировки Gamaredon, которую связывают со спецслужбами Российской Федерации, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что были обнаружены признаки подготовки кибератаки на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры.

«Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам», – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, чтобы отразить кибератаки.

«Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран», – подчеркнул Данилов.

«Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества», – уточнил он.

Напомним, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу украинских правительственных учреждений, бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Правительство Великобритании заявило, что Россия ответственна за кибератаки с использованием этого вируса. А Белый Дом прямо обвинил РФ в кибератаке на Украину, пообещав «последствия».

Вслед за Соединенными Штатами обвинила Россию в хакерской атаке Австралия.