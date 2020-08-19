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Кремлевские хакеры готовят повторный визит «Пети»?

Алексей Данилов.

СНБО обнаружил признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб накануне Дня Независимости на объекты критической инфраструктуры.

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил активизацию хакерской группировки Gamaredon, которую связывают со спецслужбами Российской Федерации, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что были обнаружены признаки подготовки кибератаки на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры.

«Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам», – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, чтобы отразить кибератаки.

«Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран», – подчеркнул Данилов.

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«Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества», – уточнил он.

Напомним, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу украинских правительственных учреждений, бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Правительство Великобритании заявило, что Россия ответственна за кибератаки с использованием этого вируса. А Белый Дом прямо обвинил РФ в кибератаке на Украину, пообещав «последствия».

Вслед за Соединенными Штатами обвинила Россию в хакерской атаке Австралия.

Источник СНБО

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