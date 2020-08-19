Лукашенко перепутал Зеленского со своим колхозником

Глава Беларуси Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за «разжигание беспорядков».

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности страны и дал поручения ведомствам и средствам массовой информации, сообщает беларусское агентство «БЕЛТА».

Так, по линии Министерства иностранных дел Лукашенко поручил «организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси».

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения…», – заявил Лукашенко.

И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», – подчеркнул он.

«Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», – добавил Лукашенко.

Что касается работы СМИ, то президент отметил, что они должны «разъяснять, рассказывать, предупреждать людей» о том, что протесты – это «путь в пропасть». Также, по его мнению, нельзя допустить столкновения с «братским народом – россиянами».

«Средствам массовой информации – разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой «черной сотни» – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите», – сказал Лукашенко.

«Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом – русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации», – резюмировал он.

Напомним, что в выходные в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.