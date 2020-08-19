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Скончался отец электросварки Борис Евгеньевич Патон

Борис Евгеньевич Патон.

Выдающемуся ученому, президенту Национальной академии наук Патону был 101 год. Зеленский выразил слова соболезнования и благодарности покойному.

В возрасте 101 год умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, сообщил президент Владимир Зеленский, написав об этом на своей странице в Facebook.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона», – заявил президент.

«Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна», – добавил он.

Далее Зеленский выражает свои соболезнования и говорит слова благодарности в адрес покойного.

«В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем», – высказал слова соболезнования и благодарности Зеленский.

«Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени», – резюмировал он.

Он также выразил соболезнования семье и близким покойного.

Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда….

Geplaatst door Володимир Зеленський op Woensdag 19 augustus 2020

В марте Борис Патон, который с 1962 года был президентом Национальной академии наук Украины (ранее АН УССР), заявил, что покинет свой пост.

В декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Патона орденом Ярослава Мудрого II степени.

Напомним, что накануне Зеленский назначил заместителя Кравчука в украинской делегации в Минске. Им стал Витольд Фокин.

Источник POLITua

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