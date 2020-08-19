Слив операции по вагнеровцам: фейк или госизмена?

Экс-начальник ГУР Бурба говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене. Журналист Бутусов продолжает настаивать на своей версии.

Уволенный в августе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что «дезинформация и домыслы», распространяемые в прессе по т.н. «делу «вагнеровцев» являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины. Бурба заявил об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Сразу и прямо хочу заявить, Комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным», – заявил Бурба.

«По так называемому делу «вагнеровцев» в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины…», – добавил он.

В то же время, Бурба подтверждает что украинские спецслужбы ведут наблюдение за системными врагами.

«Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий», – заявил Бурба.

«Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных «расследований», придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо», – уточнил он.

Бурба назвал «нелепыми домыслами» версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи «вагнеровцам».

На просьбу прокомментировать распространяемую в масс-медиа информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке «вагнеровцев» была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: «Такая информация отсутствует».

В то же время журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил, что задержание «вагнеровцев» планировалось СБУ, но сорвалось из-за утечки из Офиса президента, утверждает, что заявление Бурбы подготовлено пиарщиками ОП, а также настаивает на факте государственной измены, и требует от президента Зеленского немедленного реагирования – потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене.

Бутусов также отметил на своей странице в Facebook, что готов давать показания.

«Подсказываю: произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457 в рамках которого проводилась операция», – заявил Бутусов.

«Я называю номер дела – и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство. За это надо нести ответственность – и надо определить – кто же именно разгласил», – отметил он.

Бутусов обращается прямо к Зеленскому с требованием обратить самое пристальное внимание на изложенные в его материале факты.

«Господин президент, моя статья – это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас», – подчеркивает Бутусов.

«Указаны имена всех участников совещания в Офисе президента – и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявили о провале секретной операции – и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы», – добавил он.

Бутусов призывает Зеленского не игнорировать его просьбу и поступить в соответствии с Конституции и законом.

«И реагировать президент обязан согласно закону Украины – а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция – это закон», – резюмирует Бутусов.

Напомним, что в Интернете была опубликована аудиозапись «вербовки» Службой безопасности Украины наемников ЧВК «Вагнера». Во время записанного разговора «вагнеровцы» рассказывают, как сбивали украинские самолеты на Донбассе.

Накануне журналистом Бутусов была обнародована информация о сорванной операции украинских спецслужб по поимке «вагнеровцев». Военно-политический обозреватель Александ Коваленко считает эту информацию вбросом российских спецслужб.