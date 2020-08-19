19 августа в военном госпитале Минска скончался участник протестов в Беларуси Геннадий Шутов. 11 августа его ранили белорусские силовики.

Как сообщил TUT.BY, об этом заявили родственники мужчины. Напомним, что Шутов получил огнестрельное ранение в голову во время протестов в районе Московской администрации Бреста. Семья мужчины заявила, что общалась с очевидцами – по их словам, Геннадий не дрался, не конфликтовал, а просто шел. При этом выстрел, который он получил, был, по мнению свидетелей инцидента, произведен с крыши здания.

Впоследствии родственники Шутова не могли найти его на протяжении двух суток. Как оказалось, его доставили сначала в областную больницу Бреста, а оттуда вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила утверждала, что у отца огнестрельная травма, “повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза”.

Геннадий Шутов скончался в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20. При этом в белорусском МВД подтвердили, что в Бресте вечером 11 августа милиция вела огонь по протестующим из огнестрельного оружия на поражение. В милиции также признали факт как минимум одного ранения среди участников протестов, но неизвестно, имели ли они ввиду Геннадия Шутова.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.