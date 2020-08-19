Верховная Рада соберется на внеочередную сессию

Верховная Рада Украины соберется на внеочередную сессию 25 августа. Соответствующее распоряжение уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщается на официальном сайте ВРУ. Подчеркивается, что на этой сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020 год, в частности, те что касаются роста уровня минимальной зарплаты.

Также на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита и соглашения с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии трансъевропейской транспортной сети.

Кроме того, Рада на этой сессии объявит конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Как ранее сообщал PolitUA, в Раде назвали условие для вынесения языкового вопроса на референдум.