СБУ разоблачила международную хакерскую группировку

Киберспециалисты Службы безопасности Украины при поддержке британских спецслужб успешно прекратили деятельность международной хакерской группировки. В ходе обысков у украинского хакера изъяли почти двадцать терабайт информации с базами пользовательских данных.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. В ведомстве уточнили, что преступники действовали начиная с 2018 года и специализировались на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для их продажи в так называемом “DarkNet”.

Один из участников группы был задержан в Украине. Именно о нем СБУ сообщили британские спецслужбы. Он разрабатывал и продавал вредоносные программы для получения незаконного доступа к персональным данным.

“С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения денег и персональной информации граждан”, – подчеркнули в сообщении.

В ходе обысков у украинского хакера изъяли не только двадцать терабайт информации с базами данных, но также исходные коды разработанного им вируса. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по части первой статьи 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах) Уголовного кодекса Украины.

“Ранее британские службы задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности. Продолжается досудебное следствие”, – подытожили в СБУ.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила многомиллионную медицинскую аферу в Закарпатье.