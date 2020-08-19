В Мали устроили государственный переворот

Военные, которые устроили в Мали госпереворот, образовали национальный комитет спасения народа. Его представители приняли решение закрыть все внешние границы и ввести комендантский час на всей территории страны.

Об этом сообщает BBC. По их информации, с 19 августа все воздушные и наземные границы Мали закрыты до дальнейшего уведомления, а комендантский час действует с 21:00 до 05:00.

Кроме того, начальник штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге пригласил на переговоры все оппозиционные группы, которые призывали к реформам. По убеждению Ваге, переговорный процесс должен привести к новым выборам.

Напомним, что на протяжении последних недель в Мали проходили массовые акции протеста против президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и его премьер-министра Бубу Сиссе. Они закончились свержением власти.

Как ранее сообщал PolitUA, МИД Украины опубликовал инструкции для тех украинцев, которые собираются выехать за рубеж.