Скандально известный украинский политик Михаил Добкин выступил с публичной поддержкой Александра Лукашенко. Более того, он оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти.

В эфире своего YouTube-канала Добкин заявил, незаконные действия правоохранителей якобы позволили спасти Беларусь “от внешнего управления”.

“То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили “цветные” революции. Я поддерживаю действия власти белорусской, направленные на сохранение государства”, – утверждал политик.

Добкин также добавил, что если в каком-либо государстве выстроена такая политическая система, как в Беларуси, то попытка внедриться в нее кому-то новому “пойдет только во вред”. А те, кто выступает против такой системы, якобы “или ничего не понимают, или глупы, или слишком молоды”.

“Многие абсолютно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним “но”: это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести действующую власть”, – заявил экс-нардеп.

По мнению Добкина, силовики “выполняли свои полномочия”, якобы действуя исключительно в рамках закона, который это все им разрешал.

“Я думаю, что белорусы разберутся и накажут тех, кто уже совсем по-садистски получал удовольствие, избивая людей. Но глобально люди в форме и Лукашенко защитили страну”, – сделал вывод скандальный политик.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.