Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

Демократическая партия США определилась с кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Им выбрали Джозефа Байдена.

Как сообщает ТАСС, решение принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. При этом голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса – за Байдена или его главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле.

В общей сложности Джо Байден получил более трех с половиной тысяч голосов, а его конкурент Сандерс – свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Отметим, ранее данные соцопросов по Штатам показали, что действующий президент США Дональд Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от Джо Байдена, набрав 46% голосов. Однако его соперник продолжает удерживать первенство: за демократов готовы отдать голоса 50% респондентов. Напомним, что президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года.

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