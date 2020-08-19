18 августа не было зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций.
На протяжении 18 августа боевики “Л/ДНР” ни разу не открывали огонь в сторону украинских подразделений на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта также соблюдается тишина, ни одного нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня зафиксировано не было. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
В то же время в ООС заверили, что украинские военные готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, отметили в пресс-центре.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – подчеркнули в штабе.
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Ранкове зведення щодо ситуації в районі…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 18 августа 2020 г.
Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе продолжают наращивать боеспособность.