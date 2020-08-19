Протесты в Беларуси: главное на 19 августа

В Беларуси продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов президента. Но после десяти дней ежедневных акций активисты решили устроить передышку.

18 августа в стране прошло достаточно мирно. Рабочие многих предприятий продолжают общенациональную забастовку, а столкновения произошли только в Гомеле, между участниками двух митингов – за и против Лукашенко.

Протесты в Беларуси – главное

Активисты назвали главной победой 18 августа создание Координационного Совета для мирной передачи власти по инициативе Светланы Тихановской.

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух латвийских граждан во время протестов.

Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании белорусских выборов. За постановление проголосовали 120 депутатов, ни одного голоса против, и лишь двое парламентариев воздержались.

Крупные международные компании прекратили заказывать рекламу на белорусских телеканалах, в том числе государственных. Как сообщает Marketing.by, рекламу отозвали также Danone и Nestle.

Лукашенко провел очередной разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и привел войска на западных границах Беларуси в полную боевую готовность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить с Россией ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Для участников общенациональной забастовки, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, уже собрали помощь – более одного миллиона долларов. Среди первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку, – МТЗ, МЗКТ и “Гродно Азот”.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.