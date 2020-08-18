Экс-нардеп оспорил в суде лишение его гражданства

Бывший нардеп Артеменко подал иск из-за лишения его украинского гражданства. Ранее он обращался к Зеленскому с просьбой восстановления его гражданства.

Народный депутат VIII созыва Андрей Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии по вопросам гражданства, которая выносила на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о прекращении ему гражданства Украины, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица – президент Украины и Государственная миграционная служба Украины.

Истец просит суд признать незаконными действия комиссии по внесению на рассмотрение Порошенко предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска – обязать комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу провести проверку представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства Андреем Артеменко и принять соответствующее решение по результатам проверки.

По мнению истца, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

В мае 2019 года Андрей Артеменко обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Напомним, что экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США. Бывшего депутата нанял нынешний украинский парламентарий Деркач.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко из-за наличия гражданства другой страны. По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года издание «The New York Times» сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим «Радикальная партия Олега Ляшко» исключила Артеменко из фракции, а Верховная Рада лишила его мандата.

Сам Артеменко утверждал, что его слова об «аренде Крыма» неправильно истолковали.