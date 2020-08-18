Украинцы не поменяли свои потребительские настроения и ожидают ослабления гривни. При этом украинцы намерены делать крупные покупки.

В июле Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 66,7 пунктов, что на 1,7 пункт выше, чем в июне, украинцы ожидают девальвации гривны в течение следующих 3 месяцев, говорится в исследовании «Info Sapiens», осуществляемого при финансовой поддержке компании «Dragon Capital».

«В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем», – говорится в сообщении.

Среди составляющих индикатора, наибольшие изменения претерпел Индекс целесообразности крупных покупок – он вырос на 9,2 пунктов.

«Наибольшим изменениям среди составляющих индекса подверглись ожидания относительно развития экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать большие закупки», – отмечают в сообщении.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0 пункта, что на 3,1 пункта ниже показателя прошлого месяца.

«Индекс ожиданий относительно развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 пунктов», – отмечают в сообщении.

«Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов», – добавляют в сообщении.

Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 2,2 пункта. До уровня 185,2 пунктов. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 пунктов – до значения 161,8 пунктов.

«Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, возрастает после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020» – резюмируют в сообщении.

Напомним, что неделю назад курс доллара в Украине упал на четыре копейки до уровня 27,60 гривни. А вот курс евро провалился сразу на 24 копейки – до 32,46 гривни