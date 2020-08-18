Суд может отобрать отель «Днепр» у новых владельцев

Новые владельцы отеля «Днепр» жалуются, что против продажи отеля одновременно подано несколько исков в Окружной административный суд Киева.

Новые владельцы отеля «Днепр», который недавно приобрели у государства за 1,1 миллиарда гривень заявляют, что против продажи отеля в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 предметно одинаковых иска, сообщил на своей странице в Facebook один из новых владельцев отеля, основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский.

«Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой топ, ну и будут те, кто хочет купить отель за гривну, используя для этого старые методы», – пишет Кохановский.

«Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в окружной административный суд было одновременно подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться», – отмечает он.

Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой… Geplaatst door Alexander Kokhanovskyy op Dinsdag 18 augustus 2020

Напомним, что Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы «Днепр». Истица просит суд запретить Фонду госимущества проведение приватизации.

15 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы «Днепр» – отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО «Смартленд». Согласно условиям конкурса, после продажи отель сохранит слово «Днепр» в названии и категорию не ниже «четыре звезды». Также инвестор обязан сохранить коллектив отеля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что стоимость отеля превзошла все ожидания, ведь она в 14 раз выше начальной цены.

Впоследствии стало известно, что гостиницу «Днепр» в Киеве купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируют большой киберспортивный проект.