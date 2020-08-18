Штепа агитирует за себя в Славянске на русском языке

Штепа рекламирует себя на русском, как кандидата в мэры Славянска. «ОПОРА» обратилась с жалобой в Госпродпотребслужбу по защите государственного языка.

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, выдвинута кандидатом на должность мэра города, там уже появились ее рекламные билборды на русском языке, сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

«ОПОРА» отмечает, что на улицах Славянска Донецкой области появились билборды, на которых изображены Штепа и текст на русском языке, созвучный с названием политической партии «Партия Мира и Развития».

«Учитывая вышесказанное, изображение на борде руководителя местной партийной ячейки и текста, созвучного, если не тождественного с названием политической партии «Партия Мира и Развития», по мнению советника по юридическим вопросам Гражданской сети «ОПОРА» Павла Романюка, позволяет рассматривать это как политическую рекламу», – говорится в сообщении.

Агитационные материалы кандидата в мэры Штепы. Агитационные материалы кандидата в мэры Штепы. Агитационные материалы кандидата в мэры Штепы. Пред 1 из 3 След

Как говорится в сообщении, в интервью от 1 августа 2020 года местному интернет-изданию «Карачун» Штепа заявила, что политсовет партии «Партия Мира и Развития» выдвинул ее кандидатуру в качестве претендента на должность городского головы Славянска на местных выборах 25 октября.

«Поэтому здесь могут присутствовать признаки нарушения законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (ст. 32) и «О рекламе» (ст. 6), а именно положений, касающихся языка рекламы», – отмечается в сообщении.

По информации с официального сайта Министерства юстиции Украины, политическая партия «Партия Мира и Развития» зарегистрирована в г. Киев, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области или непосредственно в г. Славянск не найдено. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается.

«Поэтому «ОПОРА» обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области и с заявлением к Уполномоченному по защите государственного языка», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, координатор наблюдения сети «ОПОРА» за выборами в Донецкой области Наталья Боровская заявила, что такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации.

«Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы – об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидата зарегистрировано нет, а политическая реклама от этого имени уже ведется», – заявила Боровская.

Напомним, что скандальную экс-мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко, которое произошло на Донбассе, 13 апреля 2014 года возле поселка Семеновка.

Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны “под дулом автомата”.

В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. 20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения – содержание под стражей – и выпустил Штепу под домашний арест.

В октябре 2019 Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу ексмера Славянская Нели Штепы.

По решению ЕСПЧ она получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.