Террористы на Донбассе наращивают боеспособность

Российские оккупационные войска на Донбассе активно наращивают боеспособность своих частей. Через неподконтрольные участки с Россией на территорию ОРДЛО продолжают поставлять вооружение, военную технику и т.д.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Там уточнили, что за последнее время боевики получили около двадцати новых единиц боевой техники.

“Так, в течение последних двух недель к соединениям и частям российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса”, – сообщили в ГУР.

Кроме этого, по данным разведки, с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летальных аппаратов, которые оснащены современными системами видеонаблюдения.

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