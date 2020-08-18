Загруженность больничных коек продолжает расти.
Киев и 13 областей Украины не готовы ослабить карантин. Так, в столице сразу несколько показателей превышают установленную норму.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. По информации МОЗ, критериям ослабления карантина не соответствуют:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
При этом в Киеве показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней превышен – 69,7 при норме менее 40. Кроме того, растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.
В свою очередь, показатель новых случаев инфицирования коронавирусом превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой области, которая не соответствует критерию заполненности коек. Но в то же время во Львовской области этот критерий выше минимальной допустимой нормы уже на протяжении пяти дней.
Как ранее сообщал PolitUA, из-за коронавируса Украине грозит новая волна безработицы.