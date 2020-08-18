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Карантин в Украине: Киев и еще 13 областей не готовы ослаблять ограничения

Загруженность больничных коек продолжает расти.

Киев и 13 областей Украины не готовы ослабить карантин. Так, в столице сразу несколько показателей превышают установленную норму.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. По информации МОЗ, критериям ослабления карантина не соответствуют:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область

При этом в Киеве показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней превышен – 69,7 при норме менее 40. Кроме того, растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

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В свою очередь, показатель новых случаев инфицирования коронавирусом превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой области, которая не соответствует критерию заполненности коек. Но в то же время во Львовской области этот критерий выше минимальной допустимой нормы уже на протяжении пяти дней.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за коронавируса Украине грозит новая волна безработицы.

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