Карантин в Украине: Киев и еще 13 областей не готовы ослаблять ограничения

Киев и 13 областей Украины не готовы ослабить карантин. Так, в столице сразу несколько показателей превышают установленную норму.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. По информации МОЗ, критериям ослабления карантина не соответствуют:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Одесская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

При этом в Киеве показатель новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней превышен – 69,7 при норме менее 40. Кроме того, растет загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

В свою очередь, показатель новых случаев инфицирования коронавирусом превышен во всех вышеуказанных регионах, кроме Винницкой области, которая не соответствует критерию заполненности коек. Но в то же время во Львовской области этот критерий выше минимальной допустимой нормы уже на протяжении пяти дней.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за коронавируса Украине грозит новая волна безработицы.