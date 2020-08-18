Путин и Меркель обсудили протесты в Беларуси

Лидер Германии выступила против применения силы в отношении протестующих.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы она обсудила ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства. Там подчеркнули, что канцлер отметила недопустимость применения силы против демонстрантов со стороны властей.

Кроме того, Ангела Меркель заявила о необходимости немедленно отпустить политзаключенных. А также начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.

“Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса”, – уточняется в сообщении.

В свою очередь в Кремле заявили, что российская сторона акцентировала внимание на неприемлемости “любых попыток вмешательства” во внутренние дела Беларуси.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. В стране была объявлена общенациональная забастовка, которую поддержал целый ряд предприятий и СМИ.