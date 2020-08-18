Вакцина от коронавируса, созданная в Китае, уже в декабре текущего года может поступить в продажу. Ее ориентировочная цена – 144 американских доллара за две дозы (около 1000 юаней).

Об этом заявил руководитель Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) Лий Джинжен, сообщает ECNS. Две вакцины-кандидаты, разработанные учеными Sinopharm отдельно в Пекине и Ухане, еще в июне успешно прошли третий этап клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

Джинжен также подчеркнул, что уже сам сделал вакцинацию двумя дозами одной из вакцин. Никаких побочных эффектов он не испытывает.

Отметим, что другие компании, которые также ведут разработку вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты намного дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 долларов США за одну дозу, а британско-шведская AstraZeneca – всего в 3-4 доллара за дозу.

Как ранее сообщал PolitUA, в Испании прошли массовые акции протеста против карантина.