Новости

Китай уже готовится продавать вакцину от коронавируса

Лекарства уже прошли три этапа испытаний.

Вакцина от коронавируса, созданная в Китае, уже в декабре текущего года может поступить в продажу. Ее ориентировочная цена – 144 американских доллара за две дозы (около 1000 юаней).

Об этом заявил руководитель Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) Лий Джинжен, сообщает ECNS. Две вакцины-кандидаты, разработанные учеными Sinopharm отдельно в Пекине и Ухане, еще в июне успешно прошли третий этап клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

Джинжен также подчеркнул, что уже сам сделал вакцинацию двумя дозами одной из вакцин. Никаких побочных эффектов он не испытывает.

Читайте также  Заигрывание с жупелом Путина. Макрон и Меркель пытаются переформатировать Европу

Отметим, что другие компании, которые также ведут разработку вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты намного дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 долларов США за одну дозу, а британско-шведская AstraZeneca – всего в 3-4 доллара за дозу.

Как ранее сообщал PolitUA, в Испании прошли массовые акции протеста против карантина.

Тоже интересно
Новости

Карантин в Украине: Киев и еще 13 областей не готовы ослаблять ограничения

Новости

Испанцы вышли на протест против усиления карантина

Новости

Коронавирус в Украине: эпидемия наращивает темпы

Новости

Из-за коронавируса Украине грозит новая волна безработицы

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Карантин в Украине: Киев и еще 13 областей не готовы ослаблять ограничения

Испанцы вышли на протест против усиления карантина

Коронавирус в Украине: эпидемия наращивает темпы

1 из 123