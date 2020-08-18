Президент Владимир Зеленский включил в состав Трехсторонней контактной группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина. Он займет позицию заместителя Леонида Кравчука.

Об этом говорится в соответствующем указе президента, который был опубликован на сайте ОПУ.

“Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина”, – уточняется в указе.

“Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут”, – заверил Кравчук, комментируя предложение привлечь к переговорам Фокина.

Напомним. что Витольд Фокин руководил сначала правительством УССР, а потом и первым правительством независимой Украины. Вместе с первым президентом Леонидом Кравчуком он подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. С 1993 года Фокин руководил общественной организацией “Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией”, а с начала 2000-х – луганским землячеством в Киеве.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук заявил, что допускает “более широкое” применение русского языка в ОРДЛО.