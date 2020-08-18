Российская техника идет на Беларусь, – эксперт

Эксперт расследовательской группы CIT, комментируя информацию о российских колоннах к Беларуси, подчеркнул, что ситуация напоминает Украину 2014 года.

Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Россия сейчас действует в отношении Беларуси подобным образом, как действовала с Украиной в 2014 году. Михайлов рассказал об этом в эфире телеканала «Украина 24».

«Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают русские и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится», – заявил Михайлов.

«Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН», – добавил он.

Напомни, что в России заметили две колонны автозаков без маркировок, которые движутся в сторону Беларуси. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу.