Коронавирус в Украине: эпидемия наращивает темпы

За прошедшие сутки в Украине быявлено более 1600 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего на Харьковщине. Смертность составила 27 человек.

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего случаев обнаружили в Харьковской области – 204.

Кроме того, во Львовской области подтвердили 181 случай коронавируса, в Черновицкой – 172, в Ивано-Франковской – 169, в Ровенской – 112.

В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

По 3 летальных случая от COVID-19 произошло во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях. По 2 – в Волынской, Черниговской, Сумской и Кировоградской. Еще по одной смерти от болезни зафиксировано в Киеве, Киевской области, Закарпатье, Харьковской, Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 270 человек, сообщает пресс-служба Кабмина.

За сутки в целом было осуществлено 28 292 тестирования, из них 15 120 методом ПЦР, 13 172 методом ИФА.

Из 1616 людей, у которых обнаружили коронавирус за прошедшие сутки – 107 детей и 65 медицинских работников.

Напомним, что после выходных в Украине немного меньше новых больных коронавирусом. Так за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1464 зараженных.

Больше всего больных за все время эпидемии в Украине было выявлено 14 августа – 1847.