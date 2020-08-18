Канада советует беларусам устроить перевыборы
В Канаде не признали официальных результатов выборов в Беларуси. Отава называет итоги выборов «сфальсифицированными» и призывает к новым.
Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter
Отава назвала результаты «сфальсифицированными» и призвала к новым «свободным и справедливым выборам».
В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование беларусских выборов.
Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.
«Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать беларусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности», – написал Шампань.
Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.
Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.
My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT
— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 17, 2020
Напомним, что в ОБСЕ хотят посетить Беларусь для переговоров с властью и оппозицией. В организации выражают обеспокоенность применением силы.
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