Канада советует беларусам устроить перевыборы

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter

Отава назвала результаты «сфальсифицированными» и призвала к новым «свободным и справедливым выборам».

В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование беларусских выборов.

Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.

«Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать беларусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности», – написал Шампань.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.

Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.

My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 17, 2020