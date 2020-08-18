Канада советует беларусам устроить перевыборы

В Канаде не признали официальных результатов выборов в Беларуси. Отава называет итоги выборов «сфальсифицированными» и призывает к новым.

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter

Отава назвала результаты «сфальсифицированными» и призвала к новым «свободным и справедливым выборам».

В заявлении министра говорится, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование беларусских выборов.

Также осуждается насилие в отношении мирных протестующих.

«Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать беларусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности», – написал Шампань.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus. Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE. My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 17, 2020

Напомним, что в ОБСЕ хотят посетить Беларусь для переговоров с властью и оппозицией. В организации выражают обеспокоенность применением силы.

Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон-грата. Россию призываю воздержатся от вмешательства.

Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными «результаты» президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Соединенные Штаты будут внимательно следить за «ужасной» ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.

Накануне в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Сейчас в Беларуси проводиться всеобщая забастовка. На одном из заводов рабочие прогнали Лукашенко, когда он пытался выступить перед ними.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.