Испанцы вышли на протест против усиления карантина

В столице Испании, Мадриде, прошла массовая акция протеста против обязательного ношения масок. Митинг состоялся на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщает France24, протестующие собрались на площади Плаза-де-Колон. С собой они принесли плакаты с лозунгами “Вируса не существует”, “Маски убивают”, “Мы не боимся” (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отдельно отмечается, что эта акция привлекла многочисленных сторонников теорий мировых заговоров и противников вакцинации. При этом большая часть участников находилась на месте митинга без защитных масок, нарушая постановление правительства, которое обязывает носить их в общественных местах.

Напомним, что двумя днями ранее испанские власти объявили об усилении карантинных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Среди таких мер – закрытие ночных клубов, дискотек, запрет на курение в общественных местах, где нельзя соблюдать дистанцию в два метра между людьми.

Как ранее сообщал PolitUA, Украине из-за карантина грозит новая волна безработицы.