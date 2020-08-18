В США зафиксирован случай заболевания чумой

Это первый подобный инцидент за последние пять лет.

В США зарегистрировали случай заражения чумой. Пациент был обнаружен в штате Калифорния, округ Эльдорадо.

Об этом сообщает KTLA. По информации, предоставленной представителями департамента здравоохранения штата, мужчина скорее всего заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки.

Отметим. что в этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы. При этом заболевание в штате зафиксировали впервые за последние пять лет. Последние подтвержденные случаи чумы в Калифорнии были еще в 2015 году , когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились чумой в национальном парке Йосемити.

Как ранее сообщал PolitUA, в США высмеяли российскую вакцину от коронавируса.