Протесты в Беларуси: главное на 18 августа

Массовые протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются. Ранее объявленная бессрочная общенациональная забастовка набирает обороты.

Минувшие сутки в стране достаточно мирно. Так, вечером 17 августа в Минске на площади Независимости собралась многотысячная акция протеста, участники которой требовали отставки правительства. Кроме того, активисты анонсировали “интересный” план действий на 18 августа.

Протесты в Беларуси – главное

В отставку подал Глава департамента Северной Америки и Западной Европы в МИД Беларуси Андрей Бушило. Причиной он назвал несогласие с действиями властей. Отметим, что ранее появилась информация о том, что он уехал из страны в знак протеста против силовых разгонов митингов белорусов.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) хочет посетить Беларусь и провести переговоры со властью и оппозицией.

В белорусском городе Гродно местное государственное телевидение 17 августа транслировало в прямом эфире многотысячную акцию протеста против власти. Об этом сообщило “Радио Свобода“.

телевидение 17 августа транслировало в прямом эфире многотысячную акцию протеста против власти. Об этом сообщило “Радио Свобода“. Канада отказалась признавать результаты выборов в Беларуси и призвала провести новые. Об этом заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter. Он добавил, что Канада также настойчиво просит ОБСЕ провести расследование белорусских выборов и решительно осуждает насилие в отношении мирных протестующих.

Депутаты Европарламента не просто отказались признавать результаты выборов в Беларуси. Они также объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Европе.

Александр Лукашенко пригрозил, что протесты в стране могут превратить ее в “санитарный кордон” против России.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.