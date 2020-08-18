ОБСЕ глубоко озаботится беларусскими событиями

В ОБСЕ хотят посетить Беларусь для переговоров с властью и оппозицией. В организации выражают обеспокоенность применением силы.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительства Беларуси о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде – для встречи с представителями власти и оппозиции, говорится в заявлении ОБСЕ.

«Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами», – говорится в заявлении.

ОБСЕ также выразила обеспокоенность касательно применения силы к протестующим, массовых задержаний и возможных пыток со стороны силовиков.

Напомним, что депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон-грата. Россию призываю воздержатся от вмешательства.

Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными «результаты» президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Соединенные Штаты будут внимательно следить за «ужасной» ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.

Накануне в Беларуси прошел исторический марш «За свободу». Протестующие граждане требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Сейчас в Беларуси проводиться всеобщая забастовка. На одном из заводов рабочие прогнали Лукашенко, когда он пытался выступить перед ними.

Протесты в связи с президентскими выборами в Беларуси продолжаются с 9 августа, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ «по первому запросу» предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.