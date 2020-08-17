Вместе с ней придет и падение экономики.

Ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине и ужесточение карантина повлечет рост уровня безработицы. Это в свою очередь может привести к падению экономики.

Об этом сообщает “5 канал”. Как заявил в комментарии для телеканала гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, сотни тысяч работников вернулись из-за границы и не смогли уехать обратно.

“Из-за коронавируса отток рабочей силы уменьшился и уменьшился очень серьезно. Фактически мы стали свидетелями того, что в начале лета большая часть работников вернулась домой”, – уточнил Ильичев.

В свою очередь руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина заявила, что спрос на рабочие места среди населения значительно возрос.

“Если в начале 2020 году количество резюме составляло 6-8 на одну вакансию, то сейчас она в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию. Соответственно, людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого требуется гораздо больше времени, гораздо больше пройти собеседований “, – пояснила она.

“Никто не исключает возможности, что осенью нас ждет новая волна карантина, а она нанесет бизнесу большой удар. Что, соответственно, отразится и на рынке труда. То есть, есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше”, – подвела итог Дрожжина.

Как ранее сообщал POlitUA, Украина отправит гуманитарную помощь в Ливан.